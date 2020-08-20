شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك هارى ستايل فى عمل سينمائى ضخم مع براد بيت؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الساعات الماضية أخبارا عن مشاركة النجم العالمى هارى ستايل لنجم هوليوود الشهير براد بيت فى واحد من الأعمال السينمائية ذات الميزانية الضخمة، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه دان جيلروى، وهو الخبر الذى أثار ضجة فور تداوله، حيث يعتبر اقتران اسم النجمين بعمل بمثابة حدث ضخم، إلا أن عدد كبير من الموقع الشهيرة نفت تماما الشائعة المتداولة، ومنها "جوسيب كوب" و"سينما بلند" وغيرها.



براد بيت و هارى ستايل

بدأت الشائعة بنشر موقع " Vértice Cine " تقريرا يشير إلى أن براد بيت وهارى ستايلز قد وقعوا على بطولة فيلم بعنوان " Faster, Cheaper, Better " ، وتوقع البعض أنها معلومة صحيحة وخاصة بعد الإعلان عن اسم الفيلم ، لكن كل المعلومات مغلوطة و هو ما أكده المتحدثيان باسم براد بيت و هارى ستايل.

يذكر أن المواقع المختصة فى نشر الشائعات تثق تماما أن وجود اسم نجم هوليوود الشهير براد بيت فى أى تقرير يزيد من نسب جذب القراء، لذلك تظهر الشائعات باستمرار حول النجم الشهير، سواء خاصة بحياته الشخصية أو المهنية.