بالصور| زينة تستمتع بقضاء عطلتها الصيفية مع أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة زينة عبر خاصية "القصص القصيرة"، بموقع "إنستجرام"، عدة فيديوهات، من عطلتها الصيفية التي تستمتع بقضائها مع أسرتها. وظهرت زينة في الفيديو وهي ترتدي ملابس صيفية و تداعب شقيقتها "ياسمين"، وإحدى صديقاتها، في لقطة طريفة. من ناحية أخرى، شاركت زينة في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "جمع سالم"، بطولة دلال عبدالعزيز، ريم البارودي، محمد ‏شاهين، محمد علاء، رنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.

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