هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها بصورتين، من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهر هنا في الصور بإطلالة طغى عليها اللون الأحمر، وعلقت: "في حب اللون الأحمر". من ناحية أخرى، يعرض للفنانة هنا الزاهد حاليًا فيلم "الغسالة" بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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