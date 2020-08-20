نقل والد تامر حسني للمستشفى لمروره بوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يمر الفنان حسني شريف، والد الفنان تامر حسني بأزمة صحية، استدعت نقله لأحد المستشفيات.
وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أكد مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، ما تم تداوله بشأن تواجد حسني في أحد المستشفيات حتى وقت كتابة هذه السطور، بعد مروره بوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، استدعت حجزه، حتى تستقر حالته ويتمكن من العودة لمنزله.
جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني احتفل قبل أيام بعيد ميلاده، وتلقى العديد من رسائل التهنئة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من محبيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.
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