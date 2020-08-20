بعد "أسود فاتح".. أحمد فهمي عن كريم العدل: "بيخليك تطلع أحسن ما فيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته بالتعاون مع المخرج كريم العدل في مسلسل "أسود فاتح"، والذي يعد ثالث تعاون بينهما.

ونشر "فهمي"، صورة له رفقة "العدل"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عارف هو عايز إيه، بيعرف يخليك تطلع أحسن حاجه عندك، شاطر، مختلف، مثقف فنيا، مبسوط لثالث مرة بشتغل معاك، أخويا المبدع كريم العدل، أسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، خالد الشيوي، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، روجينا، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل.