نيقولا معوض ينتظر إطلاق "خيط حرير" و"قعدة رجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعيش النجم نيقولا معوض حالة من النشاط الفني، إذ يستعد لإطلاق الجزء الثالث من برنامج "قعدة رجالة" مع الفنان خالد سليم والفنان قيس الشيخ وهو من إخراج هيثم عزو وذلك سبتمبر المقبل على قناة OSN.

ومن جهة أخرى، استأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "خيط حرير"، والذي يشارك فى بطولته إلى جانب مي عز الدين: نيقولا معوض، سوسن بدر، محمود عبدالمغني، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

كما أنهى تصوير فيلمه "ماكو"، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا، إذ أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.