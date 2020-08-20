تمرين ضغط.. محمد الشرنوبي يحمل زوجته على ظهره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة تجمعه بزوجته راندا رياض، وهو يقوم بعمل تمرين "ضغط" وظهر في الصورة وهو يحمل زوجته على ظهره.
وعلق "الشرنوبي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "نتمرن سويا، حياة للأبد".
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعي وجمهور الفنان الشاب.
وكان الفنان محمد الشرنوبي، قد احتفل بزفافه على راندا رياض في يونيو الماضي، بحضور أسرتي العروسين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
من ناحية أخرى، يشارك محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة أحمد زاهر، مي عمر، نجلاء بدر، سلوى عثمان، إدوارد، ملك زاهر، ومن إخراج محمد عبدالسلام.
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