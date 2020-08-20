التجريبي 2020 .. يعلن تفاصيل عروض "ذاكرة المهرجان"

انتهت لجنة مشاهدة واختيار فعالية برنامج "ذاكرة المهرجان" بالدورة 27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020، من اختيار تسعة عروض .

وقال الدكتور علاء عبد العزيز سليمان رئيس المهرجان، إن عروض "ذاكرة المهرجان" ستكون متاحة لجمهور التجريبي2020 عبر قناته الرسمية علي الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" وصفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ضمن برنامج فعاليات الدورة التي تمتد من 1 وحتي

11 سبتمبر المقبل ، والذي سيتم إعلانه تفصيليا خلال أيام .



وأضاف أن اللجنة التي تكونت برئاسة د.محمد عبد الرحمن الشافعي، وعضوية د.محمد أمين عبدالصمد، وعمرو شرف، استقرت علي عرضين سبق تقديمهما في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان هما "اللعنة داروين" من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وبطولة الفنان المصري سيد

رجب الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل، و"الجوعى" من إنتاج دولة أرمينيا.



ومن عروض الدورة العشرين، اختارت اللجنة العرض الأوكراني "الليدي ماكبث" ، والنمساوي "مدينة النحاس" ، والعرض الأذربيجاني" The Mask - القناع" ، والعرض العراقي " تحت الصفر " الذي رشح وقتها لجائزة أفضل عرض متكامل، وحاز جائزتين في التمثيل وثالثة في السينوغرافيا.

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بينما إختارت اللجنة من عروض الدورة الثانية والعشرين ثلاثة عروض هي الروسي" Hyperboarean - بداية الخلق" والإيطالي " Orpheus - اورفيوس" وأخيرا الأردني "سجون" .