شارك الفنان عمر الشناوي متابعيه، صورة برفقه نجله، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق الشناوي على الصورة قائلاً:"الحب الحقيقي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعلق الفنان اللبناني نيكولا معوض عليها قائلاُ:"يا حبيبي"، كما علق الفنان أحمد جمال سعيد قائلاً:"اللهم بارك واحفظ". قائلاُ:"يا حبيبي"، كما علق الفنان أحمد جمال سعيد قائلاً:"اللهم بارك واحفظ". Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال الشناوي مسلسل"فرصه ثانية"، الذي شارك به خلال موسم رمضان الماضي، من بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، من تأليف: مصطفى جمال هاشم، وإخراج: مرقس عادل، بالإضافة الى مسلسل"ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هاني عادل، هالة صدقي، من تأليف: مريم نعوم، وإخراج:مريم أبو عوف، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة. ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، أيتن عامر، من تأليف: مصطفى جمال هاشم، وإخراج: مرقس عادل، بالإضافة الى مسلسل"ليه لأ"، بطولة: أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هاني عادل، هالة صدقي، من تأليف: مريم نعوم، وإخراج:مريم أبو عوف، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور..عمر الشناوي يستمتع بـ عطلته الصيفية مع نجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.