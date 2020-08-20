السبت.. مسار إجباري يعقد حفل غنائي أون لاين

أعلن الفريق الغنائي الشهير عن حفلهم الغنائي القادم "أون لاين"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يقام الحفل برعاية إحدى تطبيقات الألعاب الحربية الشهيرة، نشر "مسار إجباري" تفاصيل الحفل كالتالي"استنونا يوم السبت 22 أغسطس مع حفلة pubg mobile، لايف الساعة 9 باليل". نشر "مسار إجباري" تفاصيل الحفل كالتالي"استنونا يوم السبت 22 أغسطس مع حفلة pubg mobile، لايف الساعة 9 باليل". يذكر ان "مسار إجباري" قد أحيا عدة حفلات غنائية بطريقة الـ"أون لاين"، خاصة بعد إلغاء الحفلات الغنائية بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم مطلع العام الجاري، وشهدت الحفلات عدد مشاهدات ضخم، ومتابعية جماهيرية مباشرة من جمهورهم.

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