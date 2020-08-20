بتصويت الجمهور.. ياسر جلال يحصد جائزة جديدة عن مسلسل "الفترة"

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنان "ياسر جلال" وجائزة أفضل ممثل عن دوره بــ مسلسل "الفتوة" ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة

بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم جاء بعد استفتاء الجمهور، ولجنة التحكيم؛ ليحصد الجائزة عن لجنة التحكيم و استفتاء الجمهور ، لافتًا إلى

أن الفنان ياسر جلال نال أعلى نسبة تصويت من الجمهور في الاستفتاء ويأتي ذلك بعد إعلان الإدارة عن أسماء المكرمين.

الجدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير " محمد صبحى" وتنطلق فعاليات المهرجان يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل.