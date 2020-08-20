الشاشة الدرامية لعمرو دياب قبل 34 عاماً

أطلّ الهضبة عمرو دياب على جمهوره قبل 34 عامًا من الآن عبر عمل درامي هو مسلسل "ينابيع النهر"؛ ليعود في عام 2020 ويعلن عن عمل درامي جديد الذي سيطرح عبر إحدى المنصات الفنية العالمية.

"ينابيع النهر"تم عرضه عام 1986، بمشاركبة كوكبة من نجوم الدراما، أبرزهم"صلاح السعدني، مديحة كامل، شكري سرحان، سعيد عبد الغني، هالة صدقي، صفاء السبع،

ممدوح موافي، أشرف سيف، ألفت سكر"، ومن تأليف:ثروت أباظة، إخراج: عادل صادق.

وقام دياب بغناء تتر البداية والنهاية للمسلسل، من تأليف:سمير الطائر، ألحان:سيد إسماعيل.

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شوّق دياب جمهوره بعمله الدرامي الجديد، في ظل النشاط الغنائي الذي يعيشه لصيف 2020، حيث قام طرحه بطرح كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة"، خلال

شهر يوليو الماضي، والذي حصل على أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، والكليب من إخراج:طارق العريان.

بالإضافة إلى أغنية "مالك غيران" التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، ختاماً بأغنية "أماكن السهر"، التي طرحها عبر إحدى المواقع الموسيقية الشهير، على أن يتم اصدار الكليب الخاص بها خلال الأيام القليلة القادمة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي.