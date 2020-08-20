والد تامر حسني يتعرض لوعكة صحية

تعرض والد النجم تامر حسني لوعكة صحية نقل على اثرها إلى أحد مستشفيات مدينة أكتوبر، حتي يظل تحت الرعاية الطبية.

وفي سياق أخر ، يستعد "تامر" لطرح أحدث أغانية، والتي إنتهى أمس من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، والتي تحمل إسم "اختراع"، ويقدمها

كديو غنائى مع المطرب محمود العسيلى، والأغنية سوف يضمها تامر لألبومه الجديد، وهى من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم وإخراج تامر حسنى، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم التصوير بإحدى قرى الساحل الشمالى.

جدير بالذكر أن، النجم تامر حسنى قد إنتهى من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وحسام سعيد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد حسن راؤول، وعزيز الشافعى، ورمضان محمد، وأحمد المالكي.