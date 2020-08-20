"بعد 16 عاماً.. نيللي كريم تنشر صورة نادرة من"حبك نار

فاجأت الفنانة نيللي كريم متابعيها، بصورة قديمة من كواليس فيلم"حبك نار"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع التواصل الشهير"فيسبوك".
و ظهر معها في الصورة"مصطفى قمر، رامز جلال، مصطفى هريدي"، وعلقت عليها قائلة:"كواليس فيلم حبك نار".
الفيلم من بطولة: مصطفى قمر،رامز جلال، مجدي كامل، من تأليف: أحمد يوسف وإيهاب راضي، وإخراج: إيهاب راضي، وتم عرضه عام 2004، وقد حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في السينما.
يذكر أن نيللي تشارك فيفيلم"30 مارس"، وهو من بطولة: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، من تأليف: حميد المدني، إخراج: أحمد خالد موسى، بالإضافة الى مسلسل "بـ 100 وش"، بطولة: آسر ياسين، دنيا ماهر، علا رشدي، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، من تأليف: أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج: كاملة أبو ذكري.
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