الليلة..حفل غنائي لمدحت صالح في مكتبة الإسكندرية

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفله الغنائي، الليلة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية. يقام الحفل على المسرح المفتوح في المكتبة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً. أحيا صالح حفل غنائي الأسبوع Advertisements الماضي في دار الأوبرا المصرية، وتميز الحفل بالاتزام بالإجراءات الوقائية وقواعد السلامة والتعقيم للحضور. الماضي في دار الأوبرا المصرية، وتميز الحفل بالاتزام بالإجراءات الوقائية وقواعد السلامة والتعقيم للحضور. بدأت فعاليات المهرجان يوم السبت الماضي، بحفل غنائي للفنانة دينا الوديدي، وتتضمن فعالياته عددًا من الورش الفنية، والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية، وتم إهداء هذه الدورة إلى روح الفنان الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعقيم المسرح بين العروض للحفاظ على سلامة الحضور. عددًا من الورش الفنية، والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية، وتم إهداء هذه الدورة إلى روح الفنان الكبير محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت المقبل على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعقيم المسرح بين العروض للحفاظ على سلامة الحضور.

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