أصالة تهنىء متابعيها بالعام الهجري الجديد

هنأت المطربة أصالة، جمهورها بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام".
قدمت أصالة تهانيها قائلة:"كلّ عام والأمّة الإسلاميّه بخير وسلام وصحّة روحوقلّب وجسد .. ونسأل الله في هذا اليوم المُبارك ، أنّ يبارك بأولادنا وأحبّتنا ورفاق دربنا ، ويحفظ بلادنا ويجمعنا على محبّته وطاعته ، آمين ياربّ العالمين".
ومن الجدير بالذكر ان آخر اعمال الفنانة أصالة كليب أغنية "الحب والسلام" الذي حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان:محمد رحيم، توزيع:هاني محروس، والكليب من إخراج: محمد القاضي.
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