لقاء عاجل..ميسي يقطع إجازته العائلية لمقابلة كومان اليوم

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ليونيل ميسي
يبدو أن مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان لن يستغرق وقت طويل للبدء في عمله فور تقديمه الرسمي للإعلام أمس الأربعاء، حيث سيعقد اجتماعات مع عدد من نجوم الفريق يستهلها بلقاء ليونيل ميسي اليوم لوضع النقاط فوق الحروف بالنسبة لمستقبله مع البلوغرانا.
وذكرت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية أن ميسي قرر قطع إجازته الخاصة مع عائلته من أجل مقابلة المدرب الجديد.
وقالت أيضا إن ما يحدث خلال هذا الاجتماع يمكن أن يكون له تأثير كبير على مستقبل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.
وأكدت تقارير صحفية أن رئيس النادي الكتالوني جوزيب ماريا بارتوميو هو الذي طلب عقد لقاء عاجل بين كومان وميسي من أجل الفصل في مستقبل النجم الأرجنتيني، لأن مستقبل الفريق مرتبط بقرار ميسي.
وكان كومان قد أوضح أمس -خلال مؤتمره الصحفي الأول- أن ميسي جزء لا يتجزأ من مشروعه في “كامب نو” لكن المدرب الهولندي صرح أيضا بأنه لا يريد الأشخاص الذين لن يلتزموا بتعليماته.
كما ذكرت الصحيفة أن كومان يريد إجراء مقابلات أخرى مع سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو.
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