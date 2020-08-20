أول مطعم بدون قمامة في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:21 مساءً - منذ ساعتين

من اجل الحفاظ على البيئة، عمد صاحب مطعم في المانيا بإنشاء مطعم لإعداد وجبات نباتية صحية من خلال استيراد الخضار من المزارع العضوية بحيث لا تستخدم المواد البلاستيكية في حفظ الخضروات.

يدير كل من ديفيد سوشي وياسمين مارتن مطعم فريا النباتي في برلين. الهدف عدم إنتاج إي نوع من القمامة بشكل جذري. كانت الاستدامة والحفاظ على البيئة هما أهم شيء بالنسبة للزوجين أثناء الإنشاء.

وبحسب صاحب المطعم الالماني ديفيد سوشي، فأن ما يزيد من الخضروات والتي يمكن إعادة استخدامها، فإن إدارة المطعم تقوم بوضعها بالماء والملح واستخدامها بتزيين أطباق الطعام.

Advertisements

أما المخلفات من الأطعمة التي لا تصلح للاستخدام نهائيا فيتم وضعها بالة مخصصة تقوم بتحويلها لسماد يذهب لأصحاب المزارع العضوية والذين يزودن بدورهم المطعم بالخضار العضوية.

كما أن جميع أثاث المطعم واللوحات التي تزينه هي من مواد تم إعادة تدويرها، وبذلك فإن هذا المطعم لا ينتج عنه أي كميات من القمامة، على عكس الشائع ببقية المطاعم حول العالم.

ووفقا للأرقام الرسمية فإن نحو 100 مليون طن من الطعام يتم رميها سنويا في سلات القمامة، كما تحذر المنظمات الصحية والبيئية من كوراث بيئية نتيجة القمامة التي ترمى بالبحار.