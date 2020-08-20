كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 07:20 مساءً - انت الان تقراء خبر "دانتيل" لـ سيرين عبد النور حصرياً على "شاهد VIP" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بين أسرار الماضي وعلاقاته التي لا تموت، وغموض الحاضر المليء بالحب والغدر والتشويق، تدور أحداث الدراما الاجتماعية "دانتيل" حصرياً على "شاهد VIP". ما الذي يجمع بين يوسف وميرنا؟ وهل يمكن للحب القديم بينهما أن يصمد في وجه أحداثٍ متقلّبة ومليئة بالمؤامرات والغدر والخيانة؟

في هذا الشأن تقول النجمة سيرين عبد النور: "تحاول ميرنا أن تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، وذلك رغم المصاعب والتحديات". وتتابع سيرين واصفةً دورها في المسلسل: "ميرنا تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قويةً وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية.. ولكن هل ستنجح في ذلك؟! أترك الأمر مرهوناً بحلقات المسلسل وتفاصيله التي أدعو الجمهور لمتابعتها عبر "شاهد VIP".

من جانبه يوضح النجم محمود نصر أن العمل يقدم قصة اجتماعية قوامها الحب والنجاح. ويضيف نصر: "ألعب دور يوسف الذي يجد نفسه مضطراً لمواجهة ماضيه مجدّداً، وذلك ضمن ظروف استثنائية تفرضها عليه حكايا الماضي التي تعود إليه على نحوٍ مفاجئ." ويتابع نصر: "يجد يوسف نفسه أمام واقع لا يشبهه، فيضعف محاولاً الهرب، غير أن إصراره على التمسك بالجزء الجميل الذي يحبه من ماضيه يدفعه للعودة والإصرار على المضي قدماً سعياً للحفاظ على إرث عائلته." ويختم نصر: "يعيش يوسف صراعاً بين ما يفرضه عليه عقله وما يمليه عليه قلبه، فلمن ستكون الغلبة؟ أدعو المشاهدين لاكتشاف ذلك بأنفسهم."

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في هذا السياق، يوضح المخرج المثنى صبح أن "العمل يقدم دراما اجتماعية بطريقة مختلفة من حيث الشكل والمضمون". ويضيف: "كان هدفنا الوصول إلى عمل عصري برضي الجمهور العربي." ويعتبر المثنى أن "الحب يمتلك الحيّز الأبرز في العمل" آملاً أن يتمكن العمل من إيجاد طريقه إلى قلوب المشاهدين.

بدوره يعتبر المنتج جمال سنان مسلسل "دانتيل" أحد أبرز المشاريع الاجتماعية التي قدّمها، على حدّ وصفه؛ ويضيف: "يتمتع العمل بخصوصية لافتة ترتكز على ثلاثة عناصر هي: قوة القصة، وتألّق الممثلين، وجرأة الطرح." وحول تأثير الوضع الراهن وأثر جائحة كورونا على عرض العمل في هذا التوقيت، يوضح جمال سنان: "في ظل الأزمات التي تحيط بنا، حاولنا أن نفتح متنفّساً للمشاهدين، أملاً أن يجدوا في أحداث العمل مادةً ممتعة تبعدهم قليلاً عن الأزمات التي نعيشها." وختم سنّان: "آمل أن ينال "دانتيل" إعجاب الجمهور الذي ينتظر العمل بشوق حصرياً عبر منصة "شاهد VIP".

يُعرض "دانتيل" حصرياً على "شاهد VIP" ابتداءً من 23 أغسطس ، من الاحد الى الخميس، وهو من بطولة: سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين. إخراج: المثنى صبح.