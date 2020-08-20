تراند اليوم : “محمد الحلو” يلتقي بجمهوره.. غدا على مسرح النافورة- تفاصيل

يحيي الفنان محمد الحلو ، حفلاً غنائيًا، في الثامنة من مساء غد الجمعة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب .

الحفل يقام على مسرح النافورة بالأوبرا، ويقدم من خلاله باقة متنوعة من أعماله الغنائية، منها: عراف ، صدقى إحساسك ، يا حبيبى ، حتتساوى ، ليالى الحلمية ، القلب حب وتاه ، قلبى على طيرى ، زيزينيا ، جت من الغريب ، أهيم شوقاً وغيرها .

يسبقه فاصل لكوكبة من مؤلفات وألحان الطرب العربى يؤديها كل من سارة سحاب ، ايات فاروق والعازفين محمود بدير ( تشيللو ) ، نبيل برجاس ( ناى ) ، نادر أنيس – محمد ظهير ( كمان ) وأحمد النجار ( كى بورد ) .