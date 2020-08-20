تراند اليوم : “قومي وقفي يا بيروت”.. إهداء من “ريم الشريف” إلى الشعب اللبناني- تفاصيل

قررت الفنانة ال لبنان ية ريم الشريف ، إهداء بيروت والشعب ال لبنان ي، أغنية بعنوان “قومي وقفي يا بيروت” بعد الانفجار الأليم الذي دمر جزءا من المدينة إثر الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت.

الأغنية من إنتاج لايف ستايلت، وتمثل صرخة دعم ومحبة للعاصمة التي لا تموت وجرعة أمل للنهوض من الفاجعة وعودة المدينة إلى سابق عهدها.

وصدرت الأغنية على مختلف التطبيقات الموسيقية، ومن المتوقع أن يتولى فادي حداد إخراج الفيديو كليب معتمداً على أهم المشاهد والمؤثرات المرئية لتتماشى مع روح هذه الأغنية ومناسبتها.

“قومي وقفي يا بيروت” من كلمات أحمد عصام، لحن أحمد العقاد وتوزيع موسيقي مارك عبدالنور.

كلمات الأغنية:

يا ست العرايس.. شو فيكي صار

ما حلا بقى.. تخلص جروحك

من حرب أهليه.. لعدوان وحصار

وكتار اللي كانوا.. عم ينتظروا وقوعك

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قومي وقفي يا بيروت.. ما بعمرا الشمس بتموت

خلي نورك يملى الكون.. ويمحي هالغيمات السود

منعرف عين الغدر عليكي.. بس انتي أقوى بكتير

وقلوب الناس حواليكي.. معك حدك شو ما يصير

يا رمز الحضاره.. ومنبع الإبداع

شريان الحياة.. بيبدا من عندك

مهما زادوا عليكي.. وكترت الاوجاع

خليني عم شوف.. الضحكه عا تمك