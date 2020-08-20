تراند اليوم : شاهد .. تعليق إيمي سمير غانم علي فيلم زوجها الجديد

حضرت الفنانة إيمي سمير غانم العرض الخاص لفيلم “توأم روحي” لتساند زوجها بطل العمل الفنان حسن الرداد.

عبرت إيمي عن إعجابها الشديد بالفيلم، وباركت لكل من شارك فيه وشكرتهم على مجهودهم.

نشرت إيمي عبر حسابها على Instagram صورة بوستر الفيلم وكتبت كاشفة عن رأيها فيه: “بجد مبروك من قلبي،، أنا مش عارفه أقول إيه من حلاوة وجمال الفيلم ده،، اقسم بالله أكتر من رائع،، من سنين ماشوفتش فيلم جميل زي ده زي أفلام زمان، تمثيل وإخراج وإنتاج وقصة وتصوير أكتر من رائع .. شكرا لكل الناس اللي في الفيلم ده أسعدتونا”.

فيلم “توأم روحي” بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.