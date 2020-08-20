تراند اليوم : غدا.. “الطريق إلى المليون” جديد مسرح مصر على MBC مصر- أتفرج

تعرض قناة “MBC مصر”، غداً “الجمعة” في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض ” مسرح مصر “، حيث تعرض المسرحية الكوميدية “الطريق إلي المليون”.

تدور أحداث مسرحية “الطريق إلى المليون”، في إطار كوميدي حول ثلاث أصدقاء يُحاولون سرقة أحد محال المجوهرات، ويكتشفون فجأة أنهم اقتحموا قسم شرطة بدلاً من محل المجوهرات مما يُسبب لهم الكثير من المشاكل ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن “ويزو”، ومحمد أسامة “أس أس”،

وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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