تراند اليوم : “كريم فهمي” وزوجته يستمتعان بالصيف بحمام السباحة.. أتفرج

مازال الفنان كريم فهمي يتواجد في الساحل الشمالي بصحبة زوجته دانيا البناوي والأصدقاء.

ونشر كريم فهمي صورة تجمعه بزوجته وهي تحتضنه في حمام السباحة.

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يذكر أن آخر أعمال كريم فهمي كانت مسلسل “ونحب تاني ليه” شارك فيه مع ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، علا ‏رشدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري، ومحمد حمدي الخبيري مخرج الوحدة ‏الثانية‎.‎

كما ينتظر كريم فهمي عرض أحدث أفلامه “ديدو”، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف

ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.