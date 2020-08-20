حبيبة نيمار دا سيلفا تتسبب في اختفاء حساب مطرب عالمي على «إنستجرام»

رنا صلاح الدين - أقدم المطرب الكولومبي من أصول جزائرية، خوان لويس يوسف أكرم الشهير بـ"مالوما" في خطورة مفاجئة على تعطيل حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون إعلانه عن السبب وراء ذلك.

محبو النجم الكولومبي أبدوا استغرابهم من اختفاء حسابه على "إنستجرام" دون إشعار مسبق منه حول السبب أو ما إذا كان إلغاء مؤقت أو للأبد، ورجّح الكثيرون أن السبب يعود إلى الجدل الذي يدور حول الخلاف بينه وبين لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فاريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعيش حاليا علاقة حب مع صديقة مالوما السابقة ناتاليا.

نيمار دا سيلفا

الموضوع بدأ عندما ظهر نيمار وهو يحتفل رفقة أعضاء فريقه باريس سان جيرمان بعد فوزهم على فريق ار بي ليبزيج الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والمثير للانتباه أن نيمار كان يحتفل على أنغام أغنية مالوما الجديدة "هاواي"، والتي يقال أنه تطرق فيها إلى انفصاله من ناتاليا وعلاقتها الحالية مع نيمار، واعتبر الكثيرون أن حركة نيمار كانت رسالة غير مباشرة منه إلى مالوما.. وجاء إلغاء مالوما لحسابه ليزيد من صحة الفرضية.

نيمار دا سيلفا

ويبدو أن قرار مالوما كان بدافع شخصي، وحتى دون علم الشركة القائمة على أعماله، التي نشرت صورة له على "إنستجرام" تسائلت فيها عن سر اختفاء الحساب وكتبت ما معناه "هل يعلم أحدكم ماذا حدث لحساب مالوما على إنستجرام؟".

مجلة Page Six ذكرت على لسان أحد المقريبن من مالوما "أن لا أحد يعلم سبب إلغائه لحسابه ، خاصة أنه كان يستعمله بكثرة"، وأضاف نفس المصدر: "لكننا نعلم أنه بخير وبأمان".

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نيمار دا سيلفا

كلمات الأغنية التي طرحها مالوما منذ عدة أسابيع تقول :

كفي عن الكذب على نفسك

الصورة التي حمّلتها تقول أنك تعيشن معه في الجنة

حبيبتي، أنا أعرفك جيدا، أعلم أنها كانت بهدف أن أشعر بالغيرة

لن أقول من أخبرني، لكن شخصا رآكي تبكين.. تبكين لأجلي.