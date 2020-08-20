رد فعل ليونيل ميسي بعدما طلب نجم البايرن قميصه

رنا صلاح الدين - رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني إهداء قميصه للاعب الكندي ألفونسو ديفيز، مدافع فريق بايرن ميونيخ، بعد الهزيمة الساحقة (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ألفونسو ديفيز كشف رد فعل لاعبه المفضل ليونيل ميسي، حينما طلب منه الحصول على قميصه، بقوله: "لقد طلبت قميص ميسي، أعتقد أنه كان مستاء قليلا، ولكن كل شيء على ما يرام، ربما أنجح في الحصول على قميصه في المرة القادمة".

ألفونسو ديفيز

اللاعب الشاب أضاف في تصريحات نقلتها قناة "BT Sport" البريطانية، حول مواجهة ميسي واللعب أمامه: "بصراحة لا أجد كلاما أعبر به، حلم أصبح حقيقة، اتصلت بي والدتي أمس ثم أخذ والدي الهاتف، وكان يقول إذن أنت تلعب ضد لاعبك المفضل، كما أرى، وأجبت بنعم، ثم بدأنا في الضحك".

ديفيز صاحب الـ 19 عاما اعترف قائلا: "بصراحة لم نتمكن حتى من تصديق ذلك، لأنه يعلم أنني تطلعت إلى ميسي عندما كنت أصغر سنا، وألعب الآن ضده، إنه أمر رائع حقا، كبرت، كنت أشاهده طوال الوقت، والآن ألعب ضده".

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ألفونسو ديفيز

يذكر أن "بروتوكول العودة إلى كرة القدم" الذي أصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق من هذا الشهر، ينص على أنه "يفضل ألا يتبادل اللاعبون قمصانهم نهائيا"، مشيرا إلى أن عدم الامتثال للالتزامات "قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقا للوائح الانضباط لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ألفونسو ديفيز سيلعب مع فريقه بايرن ميونيخ في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأحد المقبل، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

ألفونسو ديفيز