محمد الشرنوبى ينضم لـ "ريتسا"

رنا صلاح الدين - وافق الفنان المصري الشاب محمد الشرنوبى، على الاأنضمام لأسرة فيلم "ريتسا" الذى يقدم بطولته الفنان أحمد حاتم ومحمود حميدة، حيث يعقد فريق العمل حالياً جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئى للفيلم قبل انطلاق التصوير، والذى لم يتم تحديده حتى الآن، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وإنتاج أيمن يوسف.

ومن المقرر أن يجسد الشرنوبى شخصية محورية داخل أحداث الفيلم، الذى يعد مفاجأة للجمهور، وسوف يعلن مخرج الفيلم عن باقى الابطال، حيث تعاقدت الشركة المنتجة حالياً مع كل من أحمد حاتم، محمود حميدة، محمد الشرنوبى، مايان السيد.

وكان محمد الشرنوبى، قد قدم آخر أعماله مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمين خليل، وشارك في بطولته هالة صدقى، وأخرون، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وعرض في 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية .

ويعرض حالياً لأحد حاتم فيلم "الغسالة" في دور العرض، فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.