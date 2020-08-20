هناء الشوربجى تشارك في "إسعاف يونس"

رنا صلاح الدين - هناء الشوربجي

شاركت الفنانة والممثلة المصرية هناء الشوربجى، صمن أسرة مسلسل "إسعاف يونس" ، بطولة محمد أنور، الذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج معتز التونى، ويعد أولى بطولات أنور في الدراما التليفزيونية، حيث تجسد هناء الشوربجى شخصية والدة محمد أنور في أحداث المسلسل، الذى يعرض على منصة wathc it الرقمية .

والعمل يعد ثاني الأعمال التي ستعرض على منصة wathc it ، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على .

Advertisements

وغاب محمد أنور عن المشاركة فى دراما رمضان هذا العام مكتفيًا بظهوره كضيف شرف فى مسلسل "عمر ودياب" مع صديقيه على ربيع ومصطفى خاطر، حيث تم عرض العمل فى شهر رمضان المنصرم على قناتى الحياة و ON تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.

وكان نجم مسرح مصر، محمد أنور، قد شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، ومقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هناء الشوربجى مسلسل "عوالم خفية"، للنجم الكبير عادل امام، الذى عرض في عام 2018، وشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقى، فتحى عبد الوهاب، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أمين جمال ، وإخراج رامى إمام.