دياب يهنئ زوجته بعيد ميلادها برسالة رومانسية

رنا صلاح الدين - وجه الفنان المصري دياب، رسالة رومانسية لزوجته هاجر الإبياري، احتفالاً بعيد ميلادها وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

دياب، نشر مجموعة صور تجمعهما، و علق عليها قائلاً: "كل سنة وكل لحظة وإنتِ أحلى حاجة في حياتي، كل سنة وإنتِ معايا وحواليا وفي كل حاجة في حياتي"

وأضاف: "ربنا يخليكي ليا ويقدرني وأسعدك، بحبك أوي"، وحرص عدد من نجوم الفن على تهنتها بعيد ميلادها أبرزهم أحمد زاهر، أحمد سيد بشير.

يذكر أن دياب شارك في سباق دراما رمضان الماضي بأكثر من عمل، حيث شارك في مسلسل "الاختيار" أمام النجم أمير كرارة، كما شارك في مسلسل "فرصة تانية" أمام الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان.