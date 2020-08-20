بسبب فيديو إنكار نسب أبنائها.. هالة صدقي تلجأ للقضاء

رنا صلاح الدين - تقدمت الفنانة المصرية هالة صدقي، بمذكرة إلى النائب العام، ضد أحد المحامين، يدعى صلاح السقا، ظهر في مقطع فيديو ووجه خلاله اتهامات لها بالاستيلاء على أموال زوجها سامح سامي، وحديثه عن رفع دعوى إنكار نسب ضدها.

وقال المحامي خلال مقابلة له، إن هناك العديد من القضايا بين الفنانة هالة صدقي وزوجها المقيم حالياً في أمريكا، أبرزها قضية إنكار النسب.

وأضاف، أن زوج هالة صدقي، قام بعمل توكيل عام لها، وأنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة بقيامها ببيع قطعة أرض لنفسها، خلال فترة زواجهما، ثمنها يفوق 60 مليون جنيه، وبدأت إثر ذلك المشاكل بينهما وسافر بعدها إلى أمريكا.

وتابع أن هالة صدقي عانت من مشاكل إنجاب وسافرت إلى العاصمة لندن لإجراء حقن مجهري، وسط شكوك من زوجها بنسب الأبناء لها، مؤكدا أن زوجها يؤكد أن هالة ليست أما للأبناء الذين تدعي أمومتها لهم، وأن البويضات التي تم أخذها في لندن ليست لهالة صدقي.

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وفي أول تعليق أهالى صدقي، على هذه التصريحات عبرت عن صدمتها من تلك الاتهامات، مشيرة إلى أنها فوجئت بالمقطع المصور الذي يتحدث فيه المحامي من دون أي سند قانوني وتطرقه لبعض الأمور العائلية الخاصة بها، والتي لم يبت فيها القضاء.

وحذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

هالة صدقي قالت: "المحامي الخاص بي تقدم بمذكرة للنائب العام ضد هذا الشخص وكذلك زوجي، وسوف نخاطب نقابة المحامين للتحقيق في تصريحات المحامي عن تلك القضية".