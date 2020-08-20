مايا دياب تتكفل بعلاج أصغر طفلة ضحية انفجار بيروت

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تكفلها بعلاج أصغر طفلة متضررة من انفجار مرفأ بيروت وهي الطفلة «يارا» التي أصيبت بتشوهات في وجهها جراء الانفجار.

مايا دياب، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «ما بكفي انّو قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين من اعتداء بيروت.. أُطلق هذه المبادرة لترميم وجوه هالأطفال ورح نبلش مع يارا ورح نكون عم نتواصل معها من خلال جمعية (human dignity union)».

وكان عددا من الفنانين المصريين والعرب والعالميين أيضًا تضامنوا مع الشعب اللبناني بدعوات للتبرع المادي أو المساعدات أو التبرع بالدم.

ودعت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى التبرع من أجل دعم ومساعدة العائلات المتضررة من التفجيرات التي وقعت في العاصمة اللبنانية بيروت.

كما طالب الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي بالتبرع لصالح «اليونيسيف» لمساعدة الأطفال بعد حادث انفجار بيروت الذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، موضحا أن لبنان من أجمل بلدان العالم يواجه كارثة لم يرها من قبل في تاريخه.