بريتني سبيرز تتمرد علي وصاية والدها.. صور

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رنا صلاح الدين - بريتني سبيرز
كشف محامي النجمة والمطربة الأمريكية بريتني سبيرز، أنها لم تعد تريد أن يتولى جيمس سبيرز، والدها مسؤوليتها، حيث باتت ترغب في إجراء بعض التعديلات على فترة الوصاية الطويلة التي تعيش في ظلها منذ عام 2008.
النجمة العالمية بريتني سبيرز البالغة من العمر 38 عاما، تعيش في ولاية كاليفورنيا تحت وصاية والدها بعدما وافقت عليها المحكمة، وهو ترتيب قانوني معقد يهدف إلى الإشراف على رفاهيتها الشخصية وأموالها.
بريتني سبيرز
وكانت بريتني سبيرز تقيم في لاس فيجس لمدة أربع سنوات انتهت في أواخر عام 2017 ، وفي يناير 2019 ، أعلنت المغنية عن "توقفها عن العمل لأجل غير مسمى" ، وألغت إقامتها القادمة في الحفل، مستشهدة بصحة والدها، الذي أصيب بتمزق القولون.
بريتني سبيرز
والجدير بالذكر أن جيمس سبيرز، قد تراجع عن دوره كحارس شخصي للنجمة العالمية - وهو الدور الذي شغله منذ عام 2008 ، حيث تم استبداله بشكل مؤقت مديرة الرعاية جودي مونتغومري، ومؤخرا أكدت بريتني سبيرز أنها تعارض بشدة عودة والدها كوصي على شخصها أو ممتلكاتها، وكتب محاميها: "دون التنازل بأي شكل من الأشكال عن حقها في السعي لإنهاء هذه الوصاية في المستقبل" ، "تود بريتني أن يصبح تعيين السيدة مونتغمري كوصي على شخصها دائمًا".
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