رزان مغربي حزينة في عيد ميلادها: لم أولد بعد.. شاهد

رنا صلاح الدين - رفضت الفنانة اللبنانية رزان مغربي الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام، حزناً على الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان جراء الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت، وأسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى والمفقودين.

وفي الوقت الذي تلقت فيه رزان تهاني محبيها ومتابعيها وعدد من أصدقائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعربت النجمة اللبنانية عن حزنها على وطنها، حتى أنها رفضت حساب السنوات الماضية من عمرها، وكتبت: «عيد باية حال عدت يا عيد ... اليوم يوم مولدي و لكني لم اولد بعد لن احسب سنوات الحرب و الاحتلال الخارجي و الداخلي و هيمنة الاحزاب و الميليشيات.لن اعد على عمري سنوات هجرة و قهر و بلد مسروق و موت و احلام مهشمة .اليوم اجمع ايامي المبعثرة من رزنامتي. اليوم يوم مولدي و لكني لم اولد بعد».

من ناحية أخرى، تعود رزان مغربي للسينما المصرية بفيلم جديد بعنوان «صابر وراضي» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد آدم، محسن محيي الدين، سلوى عثمان، وغيرهم، والعمل تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد.

يُذكر أنه في الوقت الذي تغيبت فيه رزان عن دراما رمضان 2020، شاركت في تقديم برنامج المسابقات «إغلب السقا» عبر شاشة mbc مصر.