"أماكن السهر" يُعيد دينا الشربيني للأضواء

تصدرت الفنانة المصرية دينا الشربيني الوسوم الأكثر تداولا بموقع "تويتر"، بعد تسريب مقاطع فيديو وصور لكليب عمرو دياب الجديد "أماكن السهر".



وجاءت أغلب التغريدات إيجابية لصالح دينا الشربيني، بعد تأثيرها على النجم الكبير عمرو دياب ومن أبر هذه التغريدات: "أنا عاوزة أبوس دينا الشربيني، لأنها بتساعد عمرو يعملنا كل شوية أغنية جامدة ومفآجات أجمد"، وقالت أخرى: "أنا إمتى هكون دينا الشربيني في حياة أحدهم، يا بخت دينا الشربيني بجد مش هزار، عمرو دياب ودينا الشربيني في كليب أماكن السهر حاجة قمر خالص".





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وتم تسريب مقاطع فيديو من أغنية عمرو دياب الجديدة المقرر طرحها قريبا، وسارع مؤلف أغنية "أماكن السهر" الشاعر الغنائي تامر حسين لمناشدة جمهور "الهضبة" عدم مشاركة الكليب "المسروق".

وأضاف: "لو صفحات فعلا بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتي دي من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول".

وكان دياب انتهى مؤخراً من تصوير كليب أغنية "أماكن السهر" في الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر طرحه رسمياً، الجمعة.

وطرح عمرو دياب، الثلاثاء، الإعلان التشويقي للأغنية الجديدة، وتقول كلماتها: "فى أماكن السهر.. أنا قمر طلع واتشهر.. والناس لو ظهر بيغطى على الحلويين.. على البحر إن مشي.. الموج يهدي ويختشي.. الموج يزعل لو مشي.. له حبايب بالملايين".