الرئيس الأمريكي يعلن الالتزام بسحب قوات التحالف الدولي من العراق على مدى 3 سنوات المزيد

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء جمعه، الخميس، برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، بسحب قوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.



وقال ترامب:" لقد انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جداً من الجنود، وسنخرجهم على مدى ثلاث سنوات".

وأضاف:"لدينا قوات محدودة العدد في العراق لكننا متواجدون هناك للمساعدة إذا ما أقدمت إيران على أي تحرك".

وعبرت واشنطن، عن "دعمها لعلاقات العراق مع دول الجوار، ومساندتها لخطط رئيس الوزراء الكاظمي لإصلاح الاقتصاد العراقي، ومساعدته للخروج من أزمته الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وفيروس كورونا".

وكشف ترامب عن اتفاق مع العراق على تشكيل فريق خاص لمناقشة آليات وتوقيتات إعادة انتشار قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خارج العراق.

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ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية إن شراكة بلادنا مع الولايات المتحدة استراتيجية، ونؤكد على الابتعاد عن سياسة المحاور، مشيرة إلى أن المصالح الشاملة بين العراق والولايات المتحدة تستدعي توفير بيئة آمنة وتعزيز الجهود المشتركة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأضافت، نؤكد على أهمية المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة في ضوء أولويات العراق الوطنية ودستورية وسيادة مؤسساته، مشيرة إلى الحل السياسي والتنسيق الدبلوماسي سبيلان ممكنان لخفض التصعيد التركي الخطر أحادي الجانب على الحدود بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكدت بغداد وواشنطن على "ضرورة التعاون والتنسيق الأمني المستمر بين قوات الأمن العراقية، وقوات التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مع التركيز على تدريب وتجهيز ودعم القوات العراقية، وضرورة حماية أفراد التحالف والبعثات الدبلوماسية".

واتفق الكاظمي مع الجانب الأمريكي على "ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والجامعات الأمريكية في العراق، ودعم الشراكة الجامعية العراقية الأمريكية والحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للعراق".

وبحسب تقارير إعلامية عراقية فأن الكاظمي حصل على دعم أمريكي مشروط، وأول الشروط هو إبعاد العراق عن خانة الإملاءات الإيرانية، وتعزيز سلطة القانون والدولة، لافتاً إلى أن "ملف الوجود الأمريكي لن يشهد تغييراً عما كان عليه، والكاظمي لم يطلب من الأمريكيين المغادرة".

وأوضحت التقارير أن "الزيارة حقّقت دعماً أمريكيا للعراق، لكنه سيتوقف على ما سيفعله الكاظمي من إصلاحات، سواء على مستوى الأمن ومواجهة تغوّل الميليشيات، أو النفوذ الإيراني، أو حتى مسألة الانتخابات المبكرة وضمان نزاهتها".