قرقاش: رسالتنا للفلسطينيين هي استمروا في التفاوض لأن التغيرات على الأرض تؤثر على فرص السلام المزيد

دعا الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الفلسطينيين إلى الاستمرار في التفاوض، مؤكداً أن معاهدة السلام حافظت على حل الدولتين.



وقال الدكتور أنور قرقاش، خلال جلسة حوارية عبر "الفيديو كونفرانس" عن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في المجلس الأطلسي، الخميس، إنه منذ طرح مبادرة السلام العربية كان الخطر الأكبر هو ضم أراض في الضفة.

والمجلس الأطلسي هو مؤسسة بحثية متخصصة في الشؤون الدولية.

وأضاف: "هناك العديد من المجالات المفتوحة للتعاون بعد توقيع المعاهدة مع إسرائيل، وما زالت رسالتنا للفلسطينيين هي استمروا في التفاوض، لأن التغيرات على الأرض تؤثر على فرص السلام".

وأشار إلى أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية كان خطرا كبيرا، موضحاً أن الإمارات رأت فرصة في وقفه، ومعاهدة السلام حافظت على حل الدولتين.

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وفيما يتعلق بشراء طائرات إف 35 من الولايات المتحدة، قال إن هذا الطلب كان منذ 6 سنوات وليس مرتبطا بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

ونبه إلى اهتمام الإمارات بالتعاون مع إسرائيل في مجالات الزراعة وصناعة الدواء والأمن الغذائي.

وعن الملف الإيراني، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية وجود خلافات عميقة مع طهران لكن بلاده تريد حلها بالحوار، مضيفا: "معاهدة السلام مع إسرائيل ليست ضد طهران".

وطالب إيران بالاعتراف بأن سياستها في الـ 15عاما الأخيرة أحدثت صدعا في علاقاتها مع دول الخليج.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس الماضي، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفتها بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.