أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20 أغسطس 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، رغم ارتفاع سعر المعدن الثمين عالميا إلى 1943.07 دولار للأوقية.

وحقق سعر جرام الذهب عيار (24) حوالي 239.44 ريال (63.85 دولار) .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية نحو 209.51 ريال (55.87 دولار) .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) حوالي 179.58 ريال (47.89 دولار).

وسجلت أوقية الذهب 7447.5 ريال (1986 دولار)، في حين سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1676 ريال (446.96 دولار).

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سعر الذهب عالميا

صعد الذهب اليوم الخميس معوضا بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1943.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع بأكثر من 3.5 بالمئة إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1950.30 دولار للأوقية.

تحذيرات جديدة



وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1 بالمئة إلى 27.01 دولار للأوقية فيما قفز البلاتين 0.3 بالمئة إلى 934.71 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2167.52 دولار.