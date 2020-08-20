سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 20 أغسطس 2020.. الليرة مستقرة

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة.



يأتي استقرار الدولار وسط إجراءات مطمئنة من البنك المركزي اللبناني الذي سمح لشركات تحويل الأموال بصرف الحوالات بالدولار للبنانيين.

ورغم ذلك، قالت وسائل إعلام لبنانية إن بعض شركات الصرافة توقفت عن تحويل الأموال إلى الخارج بالدولار المدعوم وأغلقت محالها، وقالت إن "الدولار المدعوم" قد يختفي قريبا.

كما رفضت بعض مؤسسات التحويل الإلكتروني صرف الحوالات بالدولار بحجة عدم توافره.

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ ةسأزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

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السوق السوداء

وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية (السوداء) إن الدولار يتداول حاليا في حدود تتراوح بين 6900 إلى 7000 ليرة وهو نفس مستوى الأمس.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

واستقر سعر صرف الدولار لدى شركات الصرافة عند 3850 ليرة للشراء، والبيع بسعر 3900 ليرة.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.