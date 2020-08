مارايا كيري تستعد لإطلاق البوم وكتاب مذكرات

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: كشفت المغنية الأميركية مارايا كيري عن إطلاق البومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان The Rarities وكتاب مذكراتها The Meaning of Mariah Carey عبر حسابها على تويتر.

حيث غردت المغنية الشهيرة معلنة عن موعد إطلاق الألبوم قائلة: "هذا الألبوم لكم، للمعجبين، للإحتفال بنا، ولأشكركم على سنوات من الحب النقي والدعم. أنا ممتنة لكم، البوم The Rarities سيطرح في الأسواق في 2 أوكتوبر".

ونشرت روابطاً للطلب المسبق للألبوم.

وفي تغريدة لاحقة أعلنت عن موعد طرح كتاب مذكراتها الذي يحمل عنوان: The Meaning of Mariah Carey في 29 سبتمبر المقبل ونشرت كذلك رابطاً للطلب المسبق.

وعن مذكراتها كتبت مقدمة الى جانب صورة الغلاف تقول فيها: "إستغرقني عمري كله لأجد الشجاعة والوضوح لأكتب مذكراتي.

أريد أن أسرد قصة حياتي بحلوها ومرها، الانتصارات والصدمات، المعضلات والأحلام التي ساهمت في تشكيل شخصيتي وجعلتني على ما انا عليه اليوم.

فرغم نشر قصص لا تعد ولا تحصى عني طيلة مسيرتي الفنية، ورغم ان حياتي الشخصية معلنة جداً. لكن من المستحيل ايصال هذ التعقيدات، وعمق تجاربي خلال مقابلة مع مجلة، او لقاء تلفزيوني مدته عشر دقائق، وحتى آنذاك كلماتي كانت مفلترة من خلال عدسة شخص آخر، لأرضاء تكليف شخص آخر لتعريفي.

هذا الكتاب مؤلف من ذكرياتي، إخفاقاتي، صراعاتي، وقدرتي على البقاء وأغنياتي، دون فلترة.

ذهبت عميقاً الى طفولتي، ومنحت الطفلة الصغيرة المجروحة في داخلي صوتاً عالياً، وتركت المراهقة المهجورة والطموحة تقول ما تريد، والمرأة التي عانت الخيانة وعاشت الإنتصار وأصبحت ما أنا عليه تروي جانبها من الحكاية.

كتابة هذه المذكرات كانت صعبة للغاية ومدعاة للتواضع والشفاء.

أملي المخلص أن تأخذكم الى فهم جديد ليس فقط عني، ولكن أيضاً لقدرة الروح البشرية على المثابرة والنجاة.