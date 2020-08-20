دينا الشربيني بطلة فيديو كليب عمرو دياب المسرب

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"الخليج 365" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس نسخة مسربة من فيديو كليب أغنية «أماكن السهر» ، للفنان المصري عمرو دياب قبل طرحه رسمياً، وتظهر في العمل المصور الفنانة دينا الشربيني بجانب دياب في لقطات رومانسية مرحة وراقصة متناسبة مع كلمات ولحن الأغنية الإيقاعية الصيفية.
وكان دياب قد طرح أمس الإعلان الرسمي لأغنية «أماكن السهر» وهي من كلمات تامر حسين،
وناشد مؤلف الأغنية تامر حسين جمهور عمرو دياب بعدم إعادة نشر الكليب المسرب وكتب على صفحته بموقع "فيسبوك":"الكليب اتسرب وأتمنى من الصفحات المحترمة اللي بتحب الفنان عمرو دياب وبتدعمه ماتنشرش الفيديو عشان تلم لايكات".
وأضاف حسين:" لو صفحات فعلاً بتدعم الفنان عمرو دياب وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا ماتنشروش الكوالتي دي من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها والكليب النسخة الأصلية بيجهز للنزول".
ومن المقرر طرح الكليب رسمياً يوم غد الجمعة، عقب الانتهاء من مونتاجه ومكساجه.
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