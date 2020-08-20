أحمد السبكي: أفتخر بإنتاجي لأفلام فيها رقص وغناء

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"الخليج 365" من بيروت: صرح المنتج السينمائي المصري أحمد السبكي خلال الإحتفال بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "توأم روحي" بأنه إنه يصر على العمل رغم الظروف التي تمر بها البلاد والعالم، كنوع من دعم صناعة السينما.

وإنتقد السبكي المنتجين الذين أجلوا طرح أفلامهم منتظرين إنتهاء أزمة جائحة كرورنا، وتساءل أمام وسائل الإعلام قائلاً: من يدعم صناعة السينما هم ام نحن؟ مطالبا إياهم بوقف الهجوم على عائلة السبكي وإتهامهم المستمر بإفساد ذائقة الجيل بسبب أفلام العشوائيات وما تحتوية من تلميع لصورة البلطجي وضرورة إحتوائها على راقصة شرقية ومغني شعبي.

وعندما سُئِل عن سبب إنتاجه لفيلم "صاحب المقام" الذي يتحدث عن أولياء الله الصالحين بينما هو متهم بإنتاج أفلام بها رقص وأغاني، رد قائلاً: "أنا بفتخر إني بعمل أفلام فيها رقص وغناء".

وشدد السبكي على أنه يقوم بإنتاج كل الأنواع من الأفلام ولا يتوقف على نوع معين.

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كما أهدى المنتج المصري الفيلم إلى روح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتب على مقدمة الفيلم: "إهداء إلى روح الفنانة رجاء الجداوي"، حيث دوت قاعة العرض بالتصفيق من حضور العرض الخاص للفيلم، مساء أمس، الذي أُقيم داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، نهال عنبر، عزوز عادل، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.