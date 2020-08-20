اليوم.. حفل إنشاد ديني لمحمود التهامي بمكتبة الإسكندرية



يقدم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس 20 أغسطس، حفل إنشاد للشيخ محمود التهامي، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر. المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الثامن عشر. يُذكر أن الشيخ محمود التهامي هو نقيب المنشدين في مصر، وهو نجل المداح والمنشد الكبير الشيخ ياسين التهامي، وقد قام بإحياء عددا من الحفلات الناجحة في مصر والعالم العربي.

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