شاهد..تحدي رياضي صعب بين الشرنوبي وزوجته

شارك الفنان محمد الشرنوبي متابعيه، صورة برفقة زوجته"راندا رياض"، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلق الشرنوبي على الصورة قائلاً:"تدربوا معاً، عيشوا Advertisements إلى الأبد"، وقد ظهر كلاهما وهما يمارسان التمارين إلى الأبد"، وقد ظهر كلاهما وهما يمارسان التمارين الرياضية وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات. يذكر أن آخر أعمال الشرنوبي مشاركته في مسلسل"ليه لأ"، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وحقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة:"أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، ومن تأليف: مريم نعوم، وإخراج: مريم أبو عوف.

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