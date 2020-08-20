أعربت الفنانة نرمين الفقي، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، مشيرة إلى أنها ستظهر من خلال هذا العمل بشكل مختلف وجديد.
وقالت الفقي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنها تقدم في المسلسل شخصية مطربة كبيرة تعيش في حالة صراع مع البطلة مي عمر التي تجسد شخصية فتاةتحلم بأن تكون مطربة شهيرة.
وأشارت إلى أنها أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل قبل البدء في تصويره، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلقى إعجاب الجمهور لدى عرضه.
وأوضحت أن التحضيرات للمسلسل، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، استغرقت وقتا طويلاً، إضافة إلىإجراء بروفات نظرًا لتنوع المشاهد في السياق الدرامي.
وأضافت أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل فهي جديدة فنيا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.
ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وتأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي مطربة شهيرة في مسلسل "لؤلؤ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.