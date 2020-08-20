نرمين الفقي مطربة شهيرة في مسلسل "لؤلؤ"

أعربت الفنانة نرمين الفقي، عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "لؤلؤ" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، مشيرة إلى أنها ستظهر من خلال هذا العمل بشكل مختلف وجديد.

وقالت الفقي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنها تقدم في المسلسل شخصية مطربة كبيرة تعيش في حالة صراع مع البطلة مي عمر التي تجسد شخصية فتاة

تحلم بأن تكون مطربة شهيرة.

وأشارت إلى أنها أنهت كافة التحضيرات الخاصة بالمسلسل قبل البدء في تصويره، متمنية أن يكون العمل قويا ومؤثرا ويلقى إعجاب الجمهور لدى عرضه.

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وأوضحت أن التحضيرات للمسلسل، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، استغرقت وقتا طويلاً، إضافة إلى

إجراء بروفات نظرًا لتنوع المشاهد في السياق الدرامي.

وأضافت أن كثيرا من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل فهي جديدة فنيا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة مي عمر، والفنان أحمد زاهر، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وتأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.