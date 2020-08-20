عمرو دياب يتصدر الترند بعد إعلان عودته للتمثيل

تصدر الفنان الكبير عمرو دياب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب الإعلان عن تعاقده مع شبكة "نتفليكس" العالمية لتقديم مسلسل عبر منصتها.
وخلال ساعات قليلة تصدر أيضا عمرو دياب تريند موقع "يوتيوب" بعد طرح برومو أغنيته الجديدة أماكن السهر والتي يستعد لطرحها مع الفيديوكليب الخاص بها رسميا خلال الفترة القادمة. والأغنية من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.
يذكر أن مجلة "فارايتي" الأمريكية المجلة الأشهر في عالم الفن والترفيه حول العالم قد أعلنت أن شبكة "نتفليكس" الشركة الرائدةعالميا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي, تتعاون لأول مرة مع المطرب العالمي عمرو دياب, الفنان الأفضل مبيعا في الشرق الأوسط والحائز على جوائز "ورلد ميوزك أورد" و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد" , لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته. ويعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.
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