يقدم المسرح القومي للأطفال التابع للبيت الفني للمسرح، أخر ثلاث ليالي للعرض المسرحي الغنائي"القطط"، اعتبارا من اليوم الخميس 20 أغسطس علي مسرح متروبول.

ويلتزم صُناع مسرحية "القطط" بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس

مسرحية القطط" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية للمخرج صفوت صبحى، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وديكور فادي فوكيه، موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي، بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان. التي أقرتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا ، لضمان سلامة جميع.مسرحية القطط" مسرحية كوميدية غنائية استعراضية للمخرج صفوت صبحى، تأليف وأغاني صفوت زينهم، وديكور فادي فوكيه، موسيقى وألحان صلاح الشرنوبي، بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان. مسرحية "القطط" تدور أحداثها حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "القومي للأطفال" يقدم آخر 3 ليالي عرض لمسرحية "القطط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.