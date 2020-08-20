حسن الرداد : تحمست لفكرة "توأم روحي" منذ قراءة السيناريو

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته لعرض فيلم "توأم روحي" في دور السينما، مشيرا إلى أن سيناريو الفيلم متماسك الأحداث ومكتوب بشكل جيد.
وقال الرداد إنه تحمس لفكرة الفيلم منذ قراءة السيناريو خاصة أنه منذ فترة يريد أن يتواجد في عمل رومانسي، متمنيا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.
وأشار إلى أنه يجسد شخصية شاب متعدد العلاقات، يتعرض لعدد من المشاكل،لافتا إلى أن عرض العمل في السينما يحرك الحياه مرة أخرى.
وأعرب عن قلقه لعرض الفيلم في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولكنه متحمس لعودة السينما من جديد رغم أن نسبة الحضور لا تتخطى 25%.
وأكد أن أهم ما يشغله ألا يخذل توقعات المشاهدين وأن يواصل بناء الثقةالتي بدأها معهم، فيجدون في أعماله ما يناسب انطباعاتهم عنه على المستوى الفني، مشيرا إلى أن تقديم فيلم رومانسي هو شيء مختلف، لأن الكل يريد أن يذهب للمضمون وما ساعد في قبوله الفيلم إنه مكتوب بشكل جيد وبلغة عصرية.
وجرى أمس الأربعاء إقامة العرض الخاص لفيلم "توأم روحي" في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل.
ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
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