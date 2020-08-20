دينا الشربيني تبدأ تصوير فيلم ثانية واحدة

بدأت الفنانة دينا الشربيني تصوير أحداث فيلمها الجديد "ثانية واحدة"، وهو من تأليف مصطفي حمدي وإخراج أكرم فريد.

و"ثانية واحدة" هو اسم مؤقت للفيلم من المقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه استأنف التصوير بعد

فترة توقف دامت لأكثر من 20 يوما.

ومن المقرر أن يتواصل التصوير بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب

على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى، وبطولة دينا الشربينى ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف