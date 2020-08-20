صورة.. أحمد الفيشاوي يهنئ متابعيه بالعام الهجري الجديد

قام الفنان أحمد الفيشاوي بتهنئة متابعيه، بمناسبة العام الهجري الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
نشر أحمد صورة لـ المسجد النبوي الشريف، وعلق عليها قائلاً:"سيدنا محمد لايكره أحد و يحب كل الناس، كل سنه و العالم كله طيب، الفاتحة علي أشرف الأنبياء عليه الصلاة و السلام، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال الفيشاوي فيلم"الحارث"، والذي يعرض حالياً على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، وهو من بطولة:" ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عارفة عبد الرسول"، من تأليف: محمد عبد الخالق، وإخراج: محمد نادر.
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