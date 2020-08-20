نجم برشلونة مع المنتخب الإسباني لأول مرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 04:17 مساءً - استدعي نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي إلى المنتخب الإسباني للمرة الأولى من أجل مواجهتي ألمانيا وأوكرانيا الشهر المقبل، في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها المدرب العائد لويس إنريكي.

وانضم فاتي إلى المنتخب الإسباني وهو لم يتجاوز الـ17 عاماً، بعد أن برز هذا الموسم في صفوف برشلونة بتسجيله 8 أهداف في 33 مباراة خاضها في كل المسابقات.

وحصل فاتي المولود في غينيا بيساو على الجنسية الاسبانية في 20 أيلول 2019.

ولم يكن فاتي الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة الأولى لإنريكي منذ عودته لتدريب المنتخب في تشرين الثاني الماضي، بل ضمت أيضاً سيرجيو ريغيلون (إشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي) وفيران توريس (فالنسيا).

في مقابل هذه الوجوه الجديدة، غاب عن التشكيلة لاعبين اعتادوا أن يكونوا بصحبة أبطال أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، على غرار جوردي ألبا (برشلونة) أو ساؤول نيغيز (أتلتيكو مدريد).

وهي التشكيلة الأولى لإنريكي منذ 18 شهراً (الأخيرة تعود إلى 15 آذار 2019) لأنه ابتعد بعدها عن المنتخب للبقاء بجانب ابنته تشاني التي توفيت في آب الماضي عن 9 أعوام بعد صراعها مع مرض سرطان العظم.

وترك إنريكي مكانه لمساعده روبرتو مورينو قبل أن يعود إلى منصبه في 19 تشرين الثاني، لكن من دون أن يتمكن من البدء الفعلي لوظيفته الجديدة-القديمة بسبب التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

وتلتقي إسبانيا في الثالث من أيلول مع ألمانيا في شتوتغارت في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف أوكرانيا في السادس منه في ضواحي مدريد على ملعب “الفريدو دي ستيفانو”، حيث أكمل ريال مدريد موسمه بسبب أعمال التجديد في ملعبه التاريخي “سانتياغو برنابيو”.

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وتلعب إسبانيا في المجموعة الرابعة للمستوى الأول من البطولة القارية بجانب سويسرا أيضاً.

ويمتد دور المجموعات المكون من 6 مراحل، بين الثالث من أيلول وحتى 17 تشرين الثاني المقبلين.

وفي ما يأتي التشكيلة:

حراسة المرمى: دايفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيبا اريسابالاغا (تشيلسي الإنكليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)

الدفاع: خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني كارفاخال وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، دييغو لورنتي (ريال سوسييداد)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرجيو ريغيلون (إشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنكليزي)

الوسط: فابيان (نابولي الإيطالي)، تياغو ألكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس)

الهجوم: رودريغو وفيران توريس (فالنسيا)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، اداما تراوري (ولفرهامبتون الإنكليزي)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد)، أنسو فاتي (برشلونة).